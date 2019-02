Semaforo spento dalle prime ore di questa mattina

Nessun agente della Polizia locale all’incrocio pericoloso

Semaforo spento sulla statale 33 del Sempione all’incrocio con la frazione di Biringhello. L’impianto semaforico è saltato alle prime luci dell’alba e al momento è ancora fuori servizio. Nonostante la pericolosità dell’incrocio, dove in passato si sono verificati anche incidenti mortali, nessun agente della Polizia locale è in servizio per regolare la viabilità.