Settimana di passione sulle arterie di Senago per il rifacimento dei marciapiedi. I lavori sono iniziati nella mattinata di lunedì 16 luglio lungo le vie Mascagni e XXIV Maggio.

Lavori in corso

Per consentire l’esecuzione di tali lavori e per garantire maggiore sicurezza, fino alla fine dei lavori, che potrebbe coincidere con la prossima settimana, la sosta e la circolazione in via Mascagni e XXIV Maggio saranno regolamentate con divieto di sosta con rimozione forzata e senso unico su entrambe le vie in direzione Senago Centro (fatti salvi mezzi di emergenza e pubblici). La velocità massima consentita su tutta l’area di cantiere è di 30 km/h.

La viabilità

Le chiusure avranno ripercussioni su altri punti della città, tra cui via Don Rocca, via Repubblica, via Isolino, via De Gasperi e molte altre. Tutte le vie coinvolte sono segnate da preavviso e deviazione, quindi da percorsi alternativi.