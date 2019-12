Sequestrata merce contraffatta a Corbetta: soddisfatto il sindaco.

Nel centro di Corbetta ieri girava un cittadino extracomunitario con diversa merce contraffatta che proponeva in vendita ai passanti. La Polizia locale è intervenuta identificando il soggetto e, dopo le verifiche del caso, ha provveduto al sequestro della merce in quanto lo stesso era sprovvisto di autorizzazione alla vendita ambulante e non aveva alcun titolo per vendere (partita iva ecc).