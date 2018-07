Quattro gli interventi nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 luglio.

Due malori

Due i malori che si sono verificati nella notte. Il primo a Cerro Maggiore, introno alle 20.45 in via Turati. Coinvolta una donna di 49 anni che è stata soccorsa dalla Croce Rossa e trasportata all’ospedale legnanese. Alle 23.30 un’altra donna, questa volta di 33 anni, ha accusato un malore in via Menotti a Legnano. A soccorrerla la Croce Rossa di Legnano che l’ha poi trasportata al nosocomio cittadino per accertamenti.

Tenta di buttarsi nel Villoresi

Un uomo di 53 anni ha tentato di gettarsi nel Villoresi introno alle 22.15. Fortunatamente i soccorritori giunti sul posto sono stati in grado di evitare la tragedia convincendo l’uomo a non buttarsi.

Aggressione

Poco prima della 23.00 a Canegrate, in via Piave, un giovane di 30 anni è stato aggredito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Legnano che lo hanno trasportato al nosocomio cittadino per accertamenti.