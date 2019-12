Serate in lingua: appuntamento ogni giovedì alla Tela

Serate in lingua: appuntamento ogni giovedì, dalle 20, alla Tela, l’osteria sociale riaperta al pubblico dopo l’inaugurazione di giovedì 28 novembre.

Serate in lingua: il primo appuntamento sarà per giovedì 12 dicembre, dalle 20. Verranno organizzati tavoli tematici con un madrelingua per poter migliorare l’inglese, lo spagnolo, il francese, l’arabo e anche l’italiano, in un contesto informale e amichevole. Il modo migliore per imparare una lingua è quello di interagire con gli altri nella conversazione di tutti i giorni; la presenza del madrelingua sarà un prezioso aiuto nell’arricchire il vocabolario e nella pronuncia corretta delle parole. L’importante è buttarsi e, perché no, anche divertirsi conoscendo nuove persone.

Appuntamento alla Tela, ogni giovedì, dalle 20, per le serate in lingua. L’ingresso è libero.

