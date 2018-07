Stamattina alla conferenza stampa a Villa Campari di Sesto San Giovanni, il presidente onorario del Scuderia Ferrari Club di Caprino Bergamasco, Giulio Carissimi, ha chiesto un minuto di silenzio ricordando Sergio Marchionne, il manager che ha rilanciato la Fiat nel mondo.

In memoria di Sergio Marchionne

Carissimi alla conferenza stampa di stamattina, organizzata per la presentazione di “Accendi il tuo cuore” in occasione della partita di calcio del 29 agosto della nazionale piloti, ha fatto un discorso ricordando Marchionne. “Bisogna riconoscere che Sergio Marchionne si stava prodigando in un modo veramente viscerale per vincere, per riportare questo titolo mondiale a Maranello. Pertanto pur se ce l’aspettavamo questa fine – già domenica erano corse queste voci – è una notizia che mai avremmo voluto apprendere. Quindi abbiamo due personaggi da ricordare. Uno è Sergio Marchionne, senza mai dimenticare Michael Schumacher perché vive. Vive in questo stato vegetativo. Pertanto io chiederei un minuto di silenzio per ricordare questa grande figura che non solo ha riportato in alto la Ferrari e ha risanato la Fiat e tutta la compagnia italiana e mondiale”.

CLICCA QUI PER LEGGERE IL MESSAGGIO DI AFFETTO E SPERANZA DA CAPRINO BERGAMASCO