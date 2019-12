Serra tecnologica in casa, i carabinieri della Stazione di Castellanza hanno arrestato un 35enne della città per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti.

Serra tecnologica in casa: l’operazione dei carabinieri

I militari dell’Arma hanno provveduto a fare una perquisizione in casa dei 35enne a seguito di alcune informazioni giunte nei giorni precedenti.

Cos’è stato trovato in casa

L’uomo di Castellanza, incensurato, è stato trovato in possesso di materiale per la coltivazione e la lavorazione di sostanze stupefacenti; di un impianto artigianale di riscaldamento e illuminazione – una vera e prorpia serra -; quattro piante di canapa in fioritura; otto barattoli di vetro contenente marijuana per un peso complessivo di 197 grammi.

Il sequestro e l’arresto

Tutto lo stupefacente è stato sequestrato e il 35enne è stato trattenuto in attesa della direttissima, che ha confermato l’arresto, ma in attesa del processo di febbraio è stato rimesso in libertà senza alcuna misura.

