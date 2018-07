Auto sospetta durante il servizio anti-truffa.

Servizi anti-truffa, fermato senza patente

La Polizia locale è impegnata in queste settimana in appositi servizi per combattere le truffe, soprattutto quelle ai danni di anziani. E’ così che è pervenuta loro la segnalazione di un veicolo sospetto. La pattuglia in borghese è prontamente intervenuta intercettando il veicolo e controllando chi vi era all’interno. Si è scoperto così che il conducente, extracomunitario, aveva la patente di guida falsa e le altre due persone che erano con lui (anche loro stranieri) erano sprovvisti del permesso di soggiorno.

Sono seguite le necessarie operazioni di fotosegnalamento e verifica, grazie anche alla collaborazione del commissariato della Polizia di Stato di Rho Fiera. Da qui le relative comunicazioni all’autorità giudiziaria.

Il commento di comandante e sindaco

Esprimo un particolare ringraziamento agli agenti interventi – dichiara il comandante Franco Santambrogio – che sono stati impegnati ininterrottamente da metà mattinata fino a tarda serata per il completamento delle operazioni”.

Poi il primo cittadino Massimo Cozzi: “Un grazie agli agenti per l’intervento che dimostra, ancora una volta, come occorra tenere sempre gli occhi aperti per monitorare l’intero territorio. Nonostante un organico ridotto, operazioni simili dimostrano la grande preparazione e professionalità degli nostri agenti”.