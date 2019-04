La Compagnia di Busto Arsizio, nell’ambito di servizi coordinati disposti dal Comando Provinciale di Varese, hanno scelto un servizio straordinario di controllo del territorio principalmente finalizzato alla prevenzione e repressione di reati di natura predatoria, al controllo della circolazione strale ed al contrasto del fenomeno di guida in stato di ebrezza.

Servizio di controllo dei Carabinieri: un arresto e diverse denunce

Un 50enne di Solbiate Olona è stato identificato durante un posto di blocco all’uscita dalla Pedemontana. L’uomo risultava colpito da ordine esecutivo per espiazione della pena detentiva in regie domiciliare per una pena residua di 6 mesi per reati contro il patrimonio. Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato portato al proprio domicilio a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Un 30enne di Solbiate Arno, identificato dopo una richiesta arrivata dal responsabile di un bar di Castellanza che segnava la presenza di una persona molesta e ubriaca. L’uomo è stato quindi deferito in stato libertà così come anche un 25enne di Cairate per guida in stato di ebrezza con tasso alcolemico superiore al limite consentito.

