Settantatreenne cade dalla bici a Rosate: arriva l’elisoccorso.

Questa mattina, poco prima delle 10, una donna di 73 anni è caduta dalla bici mentre percorreva via Alighieri a Rosate. Immediato l’intervento dell’ambulanza della Croce Bianca supportata dall’arrivo dell’elisoccorso. Fortunatamente le condizioni della donna non sono apparse gravi ed è stata trasportata in autolettiga in ospedale per accertamenti.