I carabinieri della Compagnia di Saronno hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio, che ha visto dispiegate per le vie periferiche dei vari Comuni della giurisdizione, sette pattuglie dedicate al monitoraggio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei furti e dei reati in genere.

Sette pattuglie in servizio nel weekend

L’attività di controllo straordinario di Saronno ha portato al deferimento per furto, in Caronno Pertusella, di un 37enne di Bollate che si era impossessato indebitamente di merce per un valore di quasi trecento euro, pensando di farla franca uscendo da una nota attività commerciale di ferramenta a Saronno Pertusella senza pagare.

Durante i controlli alla circolazione stradale, invece, è stato deferito per guida in stato di ebbrezza un 75enne, sorpreso al volante con il tasso alcolemico ben sopra il livello consentito.

Due giovani appena maggiorenni sono stati trovati in possesso di cinque grammi di marijuana e quindi segnalati alla Prefettura di Varese come assuntori. La droga è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

Infine i carabinieri della Compagnia si sono imbattuti in un 34enne di Carnago, già noto alle Forze dell’ordine, che a causa di una smodata assunzione di alcolici, dopo aver infastidito alcuni passanti, ha verbalmente aggredito la pattuglia intervenuta, inveendo e opponendo resistenza contro i militari che tentavano di ricondurlo alla calma. Reso inoffensivo, l’uomo è stato portato in caserma per gli accertamenti sul suo conto e per la compilazione degli atti di rito che porteranno al deferimento per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.