Una settimana di disagi e lavori sulla Tangenziale Ovest

La settimana di disagi inizierà lunedì 17 giugno

Settimana di disagi per gli automobilisti che percorrono la Tangenziale Ovest. Questi i tratti di chiusura e gli orari comunicati dalla società Milano Serravale, che ha in gestione la tangenziale, per i prossimi giorni. Si inizierà alle 22 di lunedì 17 giugno. Dalle ore 22:00 di Lunedì 17 Giugno alle ore 06:00 di Martedì 18 Giugno 2019, verrà chiuso traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A50-A4 (Km 4+075) in uscita per Venezia da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.S.11 Novara (Km 5+731) per la successiva uscita carreggiata nord.

Interventi anche martedì e mercoledì

Dalle ore 22:00 di Martedì 18 Giugno alle ore 06:00 di Mercoledì 19 Giugno 2019,verrà chiuso traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A50-A4 (Km 4+075) in uscita per Rho-Figino da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo MI-Gallaratese (Km 5+731). Dalle ore 22:00 di Martedì 18 Giugno alle ore 06:00 di Mercoledì 19 Giugno 2019, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Cusago/MI-Baggio (Km 10+580) per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in direzione sud allo svincolo S.S.494 MI-Lorenteggio (Km 13+901) per il successivo ingresso in carreggiata nord. Dalle ore 22:00 di Mercoledì 19 Giugno alle ore 06:00 di Giovedì 20 Giugno 2019, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per Cusago e MI-Baggio (Km 10+580) da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo Settimo Milanese (Km 6+804) per la successiva uscita da carreggiata sud.

Chiusura anche nella notte tra giovedì e venerdì

Dalle ore 22:00 di Giovedì 20 Giugno alle ore 06:00 di Venerdì 21 Giugno 2019, verrà chiusa al traffico l’Area di Servizio Muggiano Est (Km 11+900) in carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Gli utenti in transito potranno utilizzare in alternativa la precedente Area di Servizio Assago Ovest (Km 18+720) presente sulla medesima tratta e direzione. Dalle ore 22:00 di Giovedì 20 Giugno alle ore 06:00 di Venerdì 21 Giugno 2019,verrà chiusa al traffico l’Area di Servizio Muggiano Ovest (Km 11+900) in carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Gli utenti in transito potranno utilizzare in alternativa la successiva Area di Servizio Assago Ovest (Km 18+720) presente sulla medesima tratta e direzione.