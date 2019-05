Sfigura l’ex fidanzato con l’acido: è successo nella serata di martedì 7 maggio 2019 a Legnano, in via dei Pioppi.

Sfigura l’ex con l’acido

GiuseppeMorgante, operaio 29enne, e Sara Antonella Del Mastro, 38 anni, sono stati fidanzati meno di un mese. La fine della loro storia d’amore ha scatenato una violenta reazione da parte della donna. Dopo averi atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzato, Giuseppe lo scorso 19 aprile aveva denunciato per stalking la donna. Non è però bastato dato che Sara ha continuato a seguirlo fino alla scorsa sera, martedì 7 maggio, quando la donna si è presentata sotto casa dell’ex fidanzato e dopo un’accesa discussione gli ha scagliato addosso dell’acido che lo ha gravemente ustionato al viso e al torace. Il 29enne rischia ora di perdere l’occhio destro. AL momento è ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano. Sara dopo l’aggressione si è costituita ai Carabinieri.

Qualche giorno prima era stata intervistata da Le Iene

Domenica scorsa la Iena Veronica Ruggeri ha incontrato Sara Del Mastro. La donna era stata chiamata in causa dall’ex fidanzato e dal fratello di questo dopo la denuncia fatta il 19 aprile per atti persecutori e minacce. Nonostante le forti parole della 38 enne dove si giustificava per lo stalking dicendo “Era l’unica persona buona in tutto lo schifo che avevo avuto. È la prima delusione forte. È stata la delusione del ti adoro facciamo una famiglia e poi?”, prima di congedarsi aveva fatto intendere di versi rassegnare alla fine della relazione con Giuseppe. Poi l’aggressione con l’acido.