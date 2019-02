Sfondano la vetrata, poi mettono a segno il colpo a Solaro.

Sfondano la vetrata durante la notte

Ladri al negozio per bambini Danesi di Solaro. E’ accaduto durante la notte quando i malviventi hanno messo a segno il colpo rubando due carrozzine e una macchina elettrica per bambini. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Desio a commettere il furto sono state tre persone, come si vede dalle telecamere d el servizio di videsorveglianza. I tre sono arrivati sul posto verso le 22.30 a bordo di un furgone Ford Transit., quindi armati di mazza hanno sfondato la vetrina del negozio e rubato le carrozzine e la macchinina elettrica. Svaligiata la vetrina, sono tornati sul furgone e sono scappati a gran velocità facendo perdere le loro tracce. Subito è scattato l’allarme e in negozio è arrivata la proprietaria che abita al piano superiore. La donna infatti è stata svegliata dal rumore e a quel punto ha chiamato il 112 e avvisato le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini.

