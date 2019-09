Shar pei azzannato da un cane di grossa taglia a Mozzate mentre passeggiava con il suo proprietario.

Shar pei azzannato da un altro cane: paura a Mozzate

Stava passeggiando con il suo shar pei in via Kennedy, quando un cane di grossa taglia senza padrone si è avventato addosso al suo cagnolino, azzannandogli la testa. E’ successo martedì mattina all’altezza della rotonda di fronte al centro sportivo, dove il proprietario è solito passeggiare con la sua cagnolina Peggie. Questa volta però l’abitudine mattutina si è trasformata in incubo. “Da lontano ho visto arrivare un cane di grossa taglia, bianco e a pelo lungo che in un attimo si è avventato sulla mia cagnolina di tre anni. Non sapevo cosa fare, gli ho urlato contro e dopo poco ha allentato la presa ed è scappato in direzione via Moncornò”, racconta il proprietario, rivivendo i concitati momenti di martedì mattina. “La mia Peggie ha ora un taglio sulla testa e uno sulla mascella”, spiega.

L’intervista integrale al proprietario della cagnolina sul numero de La Settimana in edicola da venerdì 13 settembre.

