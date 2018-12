Shopping natalizio all’Esselunga: esce con il carrello pieno di merce senza pagare. Denunciata una ragazza di 20 anni.

Shopping natalizio

Durante l’intero fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nell’ambito di servizi coordinati disposti dal Comando Provinciale di Varese.

I risultati dei controlli:

Arrestato un 50enne italiano, disoccupato, pregiudicato, controllato a piedi nel parcheggio del centro commerciale di Olgiate Olona. Durante le fasi di identificazione è risultato colpito da un mandato di cattura per il reato di truffa, dovendo espiare una pena residua di 9 mesi. Al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso il proprio domicilio a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Denunciata in stato di libertà per furto aggravato una 20enne di Busto Arsizio, disoccupata, e pregiudicata; la giovane è stata bloccata dai militari, allertati dal personale dell’esercizio commerciale ”Esselunga” di Olgiate Olona, situata in via Busto Fagnano, mentre tentava di darsi alla fuga dopo aver asportato varia merce (in sostanza aveva effettuato l’intero shopping natalizio, regali per familiari e generi alimentari per i cenoni – tra cui lenticchie e 4 cotechini – pensando di uscire con il carrello pieno – dal varco di ingresso – senza essere notata); valore complessivo di circa 1500 euro; l’intera merce veniva recuperata e restituita all’avente diritto.

Denunciati in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica due giovanissimi (amici), di 20 e 22 anni, transitati “a tutta velocità”, con due diverse auto, in pieno pomeriggio ed in zona residenziale a Samarate mentre rientravano alle rispettiva abitazioni dopo l’aperitivo;. Le patenti sono state ritirare (1,6 e 1,8 gs) e le vetture sequestrate.

Segnalati, quali assuntori, all’Autorità amministrativa, in quanto trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana due giovani, entrambi di Cassano Magnago, fermati nel parcheggio di un supermercato a bordo di uno scooter e trovati in possesso di 3 e 4 grammi delle citate sostanze.

Nel corso dell’intero servizio complessivamente sono stati identificati 48 soggetti e controllate 27 autovetture.