Si accascia sul marciapiede, uomo soccorso in codice rosso

L’allarme è scattato poco dopo le 15, quando un uomo di 47 anni che si trovava in corso Italia è stato colto da malore. A soccorrerlo per primi sono stati gli agenti della Polizia locale. Sul posto è intervenuta in codice rosso un’ambulanza della Croce rossa cittadina, che ha prestato le prime cure al paziente. Fortunatamente le sue condizioni sono apparse meno gravi del previsto: l’uomo infatti non aveva avuto un arresto cardiaco come si temeva, ma un problema neurologico. Il 47enne è stato trasportato al Pronto soccorso in codice giallo.

