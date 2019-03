Si addormenta con il pentolino sul fuoco: intervengono Vigili del fuoco e ambulanza in via Strobino a Legnano.

Si addormenta con il pentolino sul fuoco: pompieri a casa di un 52enne

Un 52enne, residente in via Strobino a Legnano, si è dimenticato di avere lasciato un pentolino a scaldare sul fornello e poco dopo si è appisolato. L’odore acre di bruciato si è così diffuso velocemente nel condominio e i vicini di casa, allarmati, hanno suonato il campanello e bussato ripetutamente alla porta, ma invano: il 52enne non si è infatti svegliato. E’ dunque risultato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento cittadino che hanno fatto irruzione in casa attraverso il balcone. Una volta all’interno dell’abitazione hanno subito spento il fornello e svegliato il proprietario di casa, facendo accedere i sanitari. Per fortuna si è tutto risolto per il meglio.

TORNA ALLA HOME E LEGGI ALTRE NOTIZIE