Si addormenta lasciando una pentola sul fuoco: incendio in cucina nel primo pomeriggio di oggi.

Nel primo pomeriggio di oggi una donna residente in un appartamento di un condominio in via Salvo D’acquisto a Castellanza ha notato del fumo uscire dalla finestra della cucina del vicino di casa. L’uomo, un anziano di 72 anni, si era infatti addormento lasciando una pentola sul fuoco facendo così nascere un incendio. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco con il supporto della Croce Bianca. Fortunatamente però nessuno è rimasto ferito.