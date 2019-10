E’ accaduto nei giorni scorsi nella stazione di Saronno. Un viaggiatore si è addormentato e si è svegliato a notte fonda.

Si addormenta, salvato dai carabinieri di Saronno

Si è addormentato sul convoglio mentre stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro. Quando però si è svegliato era ormai notte fonda ed era rimasto chiuso nel treno alla stazione di Saronno con le porte bloccate. Al malcapitato non è restato altro che chiedere aiuto e ha quindi chiamato il 112 che ha mandato sul posto una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno. E’ accaduto nei giorni scorsi, era da poco passata l’una e mezza quando alla centrale operativa del Comando di via Manzoni è scattato l’allarme con la richiesta di intervento in stazione.

Era rimasto imprigionato nel treno

Il passeggero stava rientrando da Milano, si è addormentato e non si è accorto né della fermata né degli altri viaggiatori che nel frattempo era scesi dal convoglio. Una volta sveglio ha cercato di scendere ma i vagoni erano stati chiusi a chiave per evitare eventuali intrusioni, come capitato già in passato. Una volta richiesto l’intervento dei militari, la situazione si è risolta ben presto. Arrivati sul posto infatti i carabinieri hanno chiesto l’ausilio del personale ferroviaria che ha provveduto ad aprire il treno e a liberare il passeggero. Un fatto simile era accaduto nei mesi scorsi, quando a rimanere imprigionata era stata una ragazza. In quell’occasione era stato richiesto anche l’intervento dei Vigili del fuoco.