L’uomo si è buttato nell’Olona in piazza Visconte Cerini

Sale sul cornicione e si butta nell’Olona

E’ salito sul cornicione di piazza Cerini poi in pochissimi secondi si è buttato nell’Olona sotto gli occhi dei pochi passanti che alle 13 di oggi, sabato 15 giugno, transitavano nella piazza di Castellanza.

Salvato dai vigili del fuoco

L’uomo di circa 70 anni, protagonista della vicenda è stato salvato grazie al veloce arrivo sul posto dei vigili del fuoco. I pompieri di Legnano non si sono persi d’animo e una volta giunti in piazza Cerini sono scesi nel corso d’acqua. Fortunatamente l’acqua era bassa e salvare il pensionato non è stato difficile

Una scala per riportare l’uomo in piazza

Per far risalire il pensionato dal corso d’acqua i vigili del fuoco hanno posizionato una lunga scala che ha permesso al pensionato la risalita. Sul posto oltre a un’ambulanza del 118 e all’automedica anche i carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio che ora avranno il compito di capire le motivazioni per cui l’uomo abbia compiuto questo gesto.