Si cappotta a Tradate: se l’è vista davvero brutta un 41enne che oggi, sabato 20 luglio, alle 12.46, stava percorrendo la strada provinciale 19, quando si è cappottato con la sua automobile.

Si cappotta a Tradate durante un sorpasso

Secondo una prima e sommaria ricostruzione, l’uomo alla guida dell’auto era in procinto di sorpassare un mezzo fermo in curva, quando però si è ritrovato di fronte a un’altra automobile provenire in direzione opposta. E’ stato dunque costretto a sterzare di colpo, schiantandosi contro gli alberi del vicino bosco e ribaltandosi subito dopo.

I soccorsi

Sul posto sono immediatamente sopraggiunti i soccorritori della Croce rossa di Varese e un’automedica sempre di Varese, ma non è fortunatamente risultato necessario il trasporto del 41enne in ospedale. Sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Saronno e i Vigili del fuoco di Varese, come prevede la prassi, per aiutare il conducente a uscire dalle lamiere dell’auto distrutta. Quest’ultimo è però riuscito a uscire da solo dal mezzo, non riportando conseguenze a seguito dell’impatto, tanto che non è risultato necessario il trasporto in ospedale da parte dei soccorritori intervenuti dopo il violento schianto.

