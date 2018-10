Si cappotta e finisce nel bosco: se l’è davvero vista brutta la 49enne che, questa mattina, ha perso il controllo della sua auto, schiantandosi contro le piante del vicino bosco.

Si cappotta e finisce nel bosco: paura per una 49enne

Poco prima delle 11 di questa mattina, una 49enne stava viaggiando sulla sua Lancia Ypsilon lungo via Como, dove all’altezza del confine con Lomazzo, per motivi non chiari ha perso il controllo del suo mezzo. Si è poi cappottata ed è finita fuori strada, nel vicino bosco. Provvidenziale è stato l’intervento di altri automobilisti, testimoni dell’incidente, che hanno lanciato l’allarme e hanno estratto la donna.

Si cappotta e finisce nel bosco: salva per miracolo

Sul posto sono sopraggiunti i soccorritori della Croce rossa di Lomazzo, i Carabinieri di Cermenate e i Vigili del fuoco di Saronno. La 49enne non è fortunatamente risultata in pericolo di vita, anzi, nonostante il violento schianto contro gli alberi a ridosso della strada, è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Tradate per essere sottoposta a ulteriori accertamenti. I Vigili del fuoco hanno rimesso in sicurezza il mezzo: i rami di alcune piante avevano infatti sfondato il lunotto posteriore, non colpendo la donna solo per pochi centimetri.

