Si cerca Romina, scomparsa da Venegono Superiore

Romina Furfaro, insegnante, è scomparsa da Venegono Superiore, dove era in visita da alcuni parenti, nella mattinata di ieri, giovedì 29 agosto. L’ultima volta è stata vista nei pressi di Carbonate e da quel momento i suoi familiari non hanno avuto più sue notizie. La donna è stata trasferita per il prossimo anno scolastico all’Istituto comprensivo di Vedano Olona. I parenti hanno diffuso sui social una sua foto e un appello dove chiedono l’aiuto di tutti per trovarla: