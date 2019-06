Sul posto i soccorsi che stanno cercando una persona caduta nel Ticino.

Annegamento, in corso le ricerche

Sono in corso a Motta Visconti le ricerche per una persona che è caduta nel corso d’acqua all’altezza di via Giacomo Matteotti. L’allarme è scattato verso le 14 e subito è stata messa in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto era stato anche inviato l’elisoccorso che ha perlustrato la zona, ora proseguono le ricerche dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano Messina. E’ presente anche un’ambulanza in posto, ma al momento la persona non è ancora stata trovata. Per i rilievi del caso e per accertare cosa sia accaduto sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso.

