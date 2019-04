Si ferisce col flessibile nella sua abitazione, paura a Cerro Maggiore.

Si ferisce col flessibile, arriva l’elisoccorso

Momenti di paura nella mattinata di oggi, venerdì 19 aprile 2019. E’ successo intorno alle 11.30. Un uomo, mentre si trovava intento a svolgere alcuni lavori all’interno della sua abitazione, è rimasto ferito. Un profondo taglio alla mano, causato dalla lama del flessibile che stava usando.

Chi era con lui in quel momento ha capito subito che la situazione poteva essere grave, è partita quindi la chiamata al 118. Oltre all’ambulanza, è arrivato anche l’elisoccorso che è atterrato in un campo vicino al cimitero del capoluogo.

L’uomo è stato così soccorso, caricato poi sull’ambulanza è stato portato in ospedale in codice giallo.

TORNA ALL’HOME PAGE DI SETTEGIORNI PER LE ALTRE NOTIZIE