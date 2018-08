Infermiere di Milano salvato a Motta Visconti da carabinieri e elicotteristi

Si era perso in bicicletta

Si è perso in bicicletta all’interno del Parco del Ticino, zona Motta Visconti, poi ha avuto un malore. Ci sono voluti gli elicotteristi del Nucleo operativo di Orio al Serio, insieme ai carabinieri di Motta Visconti, per salvare C.B. un infermiere di 51 anni di Milano.

Smarrito non riusciva a proseguire la marcia

L’allarme è scattato alle 17.30 di ieri, l’uomo smarrito all’interno del parco ha avvisato il 112 che non riusciva a proseguire la marcia in sella alla sua bicicletta. L’uomo però non ha saputo indicare il punto dove si trovava.

Elicotteristi a Motta Visconti

A Motta Visconti sono arrivati gli elicotteristi del secondo nucleo elicotteristi di Orio al Serio che hanno individuato il punto dove si trovava l’infermiere milanese. Una volta salvato l’uomo è stato affidato alle cure del 118.