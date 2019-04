Si prendono a botte fuori da un birreria a Pogliano Milanese, due finiscono in ospedale.

Si prendono a botte fuori dal pub

Prima sono volate le parole, poi hanno alzato le mani. E i due sono finiti entrambi in ospedale. E’ quanto successo questa notte all’esterno di una birreria di via Europa a Pogliano Milanese. Erano da poco passate le 2.15 quando è scoppiata la lite tra due giovani. Da una parte un 35enne, dall’altra un 36enne. Da chiarire ancora i motivi per cui è nato il diverbio. Sta di fatto che i due hanno iniziato prima a litigare, poi sono passati alle mani. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Nerviano che hanno sedato gli animi, insieme a loro due ambulanze quella di Rho Soccorso e quella della Misericordia di Arese. I due, che per le botte datesi erano rimasti feriti, sono stati trasportati in codice verde uno all’ospedale di Rho e l’altro in quello di Garbagnate Milanese.

