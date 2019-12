Si ribalta con l’auto e danneggia le auto in sosta in via Parini a Nerviano. In ospedale un 33enne. Sul posto carabinieri e Vigili del fuoco.

Momenti di grande paura quelli vissuti l’altra sera a Nerviano. Un 33enne al volante della sua auto, per cause ancora da accertare con chiarezza, ha perso il controllo della sua vettura che è finita ribaltata e ha danneggiato un paio di altre auto che si trovavano posteggiate lungo la strada.

Tutto è successo la sera del 12 dicembre. Erano circa le 22.30, in via Parini. I residenti hanno sentito un forte botto e sono usciti di casa per controllare cosa fosse successo.

Sul posto, in codice giallo, sono arrivati i soccorritori della Croce Rossa e l’automedica, insieme a loro anche i Vigili del fuoco e i carabinieri. Il conducente dell’auto è stato condotto, in codice verde, all’ospedale Mater Domini di Castellanza. Ingenti i danni riportati dalla sua vettura, ammaccate due delle auto parcheggiate.

