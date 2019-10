Si ribalta con l’auto a Magenta, ma per fortuna se la caverà solo con tanto spavento e qualche botta. Intorno alle 9,15 in via Dante, a Magenta, una vettura si è cappottata per cause in corso di accertamento da parte degli agenti.

Si ribalta con l’auto a Magenta

Alla guida un giovane di 39 anni, le cui condizioni , apparse inizialmente critiche, si sono rivelate poi buone: è stato portato in ambulanza dalla Croce Bianca in ospedale. Per lui tanto spavento e qualche botta.