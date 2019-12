Si ribalta con l’auto, 32enne soccorsa nel cuore della notte.

Se l’è vista brutta l’automobilista che nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 dicembre si è ribaltata in via Monte Nevoso a Legnano. Poco dopo le 2.30 la donna – che procedeva a bordo di una Renault Clio – ha urtato un’auto in sosta e si è cappottata, finendo con le ruote all’aria. Per soccorrerla è intervenuta in codice rosso un’ambulanza della Cri cittadina. Fortunatamente la 32enne è uscita da sola dal mezzo ribaltato senza neppure un graffio, tanto che non è stato necessario il trasporto in ospedale. Sul posto anche Vigili del fuoco e Polizia di Stato.

