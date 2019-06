Auto Ribaltata a Rescaldina.

Si ribalta nella zona del bosco

Imbocca una curva a forte velocità e perde il controllo del veicolo, finendo la corsa nel bosco e ribaltandosi. Subito è scattato l’allarme ed è stata messa in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Legnano e un’ambulanza della Croce Rossa di Cislago. Secondo una prima ricostruzione dei fatti il conducente dell’auto avrebbe perso il controllo del veicolo a causa della forte velocità con cui aveva affrontato la curva. Fortunatamente l’uomo ha riportato solo una lieve escoriazione ed è stato trasportato in ospedale in codice verde per le medicazioni del caso.

