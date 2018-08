Paura in via Monfalcone a Rho intorno alle 15.

Si ribalta in auto

Si ribalta in auto: paura in via Monfalcone. L’incidente è avvenuto oggi intorno alle 15 a Rho, in una traversa di via Terrazzano. Secondo le prime ricostruzioni sembrerebbe che la donna abbia fatto tutto da sola. Avrebbe sbattuto contro una macchina in sosta e poi contro il marciapiede. Ma la dinamica è ancora in corso d’accertamento.

Sul posto i pompieri

Ad aiutare la donna sono accorsi subito i pompieri della compagnia di Milano Messina. I vigili del fuoco al momento non riescono a tirarla fuori.