Si ribalta in autostrada, ma ne esce illeso.

Si ribalta in autostrada

Notte intensa per i soccorritori del 118 nel nostro territorio, culminata con un ribaltamento in autostrada. L’incidente è avvenuto alle 6.30 di sabato 16 marzo 2019, sull’A8, nel tratto compreso tra Lainate e l’interconnessione con la Tangenziale Ovest. Sul posto è intervenuta in codice giallo un’ambulanza della Cri di Lainate, supportata dall’automedica. Fortunatamente l’automobilista, un giovane di 28 anni, non ha riportato gravi ferite. E’ stato comunque accompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale Sacco di Milano, dov’è arrivato in codice verde.

Aggressione a Cerro Maggiore

Sirene anche a Cerro Maggiore. Erano le 3.30 quando la quiete notturna di via Cappuccini è stata rotta dall’arrivo di un’ambulanza della Croce rossa di Busto Arsizio e dagli uomini dell’Arma, chiamati per un’aggressione. Il mezzo del 118 era intervenuto in codice giallo, ma le condizioni dell’uomo ferito, 34 anni, non destavano preoccupazione, tanto che è stato trasportato all’ospedale di Legnano in codice verde.

Malore in stazione a Saronno

Paura a Saronno per una giovane donna colta da malore in stazione poco dopo le 21.30. Sul posto è intervenuta in codice giallo un’ambulanza della Sos di Uboldo. La paziente, 26 anni, è stata condotta all’ospedale di Saronno per dei controlli, ma le sue condizioni erano buone (anche a lei è stato assegnato il codice verde).

Incidente ad Abbiategrasso

Attimi di apprensione anche ad Abbiategrasso, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una bambina di 3 anni. Erano passate da pochi minuti le 21.30 quando due auto si sono scontrate in via Ada Negri. Sono stati allertati i carabinieri e un’ambulanza della Croce azzurra di Abbiategrasso, ma fortunatamente non è stato necessario il trasporto in ospedale.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE