Si ribaltano con la canoa, vengono salvati: è accaduto a Vizzola Ticino.

Si ribaltano con la canoa

Momenti di grande paura questa mattina per due persone che si trovavo a bordo di una canoa. E’ successo nelle acque del Ticino. Questa mattina, domenica 28 aprile 2019, due amici si erano imbarcati su una canoa approfittando della bella giornata di sole a Vizzola Ticino. Erano circa le 11.15 quando è successo l’imprevisto. Per cause ancora da accertare, i due, uno di 45 e l’altro di 30 anni, sono finiti in acqua. Subito è stato Lanciato l’allarme.

Le foto:

I soccorsi

Sul posto sono arrivati, in codice rosso, i soccorritori della Croce Rossa di Gallarate e l’elisoccorso da Como. Sono stati gli uomini del 118 a riportare i due sfortunati sulla terraferma. I due amici sono stati portati, in codice verde, al pronto soccorso per accertamenti.

TORNA ALL’HOME PAGE DI SETTEGIORNI PER LE ALTRE NOTIZIE