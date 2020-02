Si ribaltano con l’auto ad Abbiategrasso. E’ successo alle 8.20 in piazza Vittorio Veneto.

Si ribaltano con l’auto

Due uomini a bordo della loro automobile si sono cappottati per cause in fase di accertamento della Polizia Locale.

Coinvolti due uomini

La dinamica dell’incidente, che ha visto l’auto sdraiarsi su un lato con due ruote al cielo, ha fatto scattare l’allarme in codice giallo. I due uomini, di 64 e 69 anni, non hanno riportato ferite e hanno rifutato il trasporto in ospedale.