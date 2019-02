Si ribaltano con l’auto sulla strada tra Uboldo e Cerro Maggiore

Si ribaltano mamma e due figlie

E’ accaduto poco prima delle 19. Alla guida dell’auto una donna di 39 anni, che insieme alle due figlie di 14 e 3 , stava viaggiando in via San Clemente quando in territorio di Uboldo, al confine con Cerro Maggiore, si è ribaltata con l’auto per schivare un coniglio selvatico che ha improvvisamente attraversato la strada. Tanta paura per la donna e le figlie. Subito è stato dato l’allarme ed è stata messa in moto la macchina dei soccorsi.

Sul posto sono arrivate la Croce Bianca di Legnano e l’automedica. In via San Clemente sono accorsi anche i carabinieri della stazione di Cerro e i Vigili del Fuoco che si sono subito adoperati per estrarre la donna e le figlie dall’auto poi portate al pronto soccorso in codice verde. Per permettere le operazioni di soccorso la strada è stata chiusa al transito verso l’innesto con la Saronnese.

Le foto: