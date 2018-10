Sulla tangenziale nord si è riversato dell’acido in strada fuoriuscito da una cisterna.

Acido in strada in tangenziale nord

Oggi, martedì 30 ottobre, lungo la tangenziale nord, in prossimità di Paderno Dugnano, una cisterna da 26000 litri si è accidentalmente rotta. E’ fuoriuscito dell’acido cloridrico che si è riversato in strada. Sul posto il nucleo antibatteriologico e i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’area restringendo ad una solo corsia il passaggio del traffico e bloccando il foto creatosi con tecniche idonee. Si sta attendendo una cisterna sostitutiva per travasare l’acido residuo. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

LEGGI ANCHE:

Tamponamento tir sulla A4, cisterna perde acido solforico VIDEO e FOTO

Acido sull’auto della preside: solidarietà dell’istituto legnanese