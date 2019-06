Si schianta in via XXIV Maggio a San Vittore Olona

Si schianta contro il cippo del partigiano

Si schianta con l’auto contro il cippo del partigiano Silvio Georgetti, ucciso il 25 aprile 1945 proprio nel punto in cui è stato poi realizzato il monumento in suo ricordo. E’ accaduto questa notte in via 24 Maggio a San Vittore Olona, dove questa mattina alcuni residenti hanno notato un’auto con gli airbag scoppiati. A segnalare quanto accaduto alcuni residenti che allarmati hanno dato l’allarme. Ancora da chiarire cosa sia successo, nei paraggi infatti non c’era nessuno: l’automobilista potrebbe avere perso il controllo del suo mezzo dopo l’impatto con un’altra vettura oppure facendo tutto da solo. Resta ancora da chiarire quindi cosa si successo.

Sul posto, allertati da alcuni cittadini, sono arrivati i carabinieri e gli agenti della Polizia locale che stanno cercando di ricostruire l’accaduto e rintracciare l’automobilista.



