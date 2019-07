Si schianta contro un cancello: ingenti i danni, sia al mezzo sia alla recinzione dell’abitazione, a seguito dell’incidente avvenuto poco dopo le 22.30 in via Frova a Carbonate.

Si schianta contro un cancello: ferito un 28enne

Per motivi non ben precisati, un 28enne ha perso il controllo della sua auto in via Frova schiantandosi contro un cancello di un’abitazione. Sul posto sono immediatamente sopraggiunti i soccorritori della Croce rossa di Lomazzo e un’automedica proveniente da Varese. Dopo il primo soccorso sul posto, il giovane automobilista è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Gallarate. In via Frova sono anche intervenuti i Vigili del fuoco di Como, che hanno contribuito a mettere in sicurezza l’area. Infine sono sopraggiunti anche i Carabinieri della Compagnia di Cantù per il sopralluogo di rito.

