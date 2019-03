Si schianta contro un’auto parcheggiata e si ribalta, paura a Cuggiono.

Si schianta contro un’auto in sosta

Stava viaggiando lungo la via Annoni, poi è finito contro un’auto che era parcheggiata lungo la strada. Lo schianto è stato tremendo tanto che le sue condizioni sembravano gravissime e la vettura sulla quale si trovava si è ribaltata. E’ quanto successo questo pomeriggio, poco prima delle 19, in via Annoni a Cuggiono. L’uomo, 56 anni, era al volante della sua vettura quando non ha visto il mezzo che si trovava a lato della strada. Ci è finito così addosso e la sua auto si è ribaltata.

Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, in codice rosso: presenti i vigili del fuoco, i carabinieri, l’ambulanza dell’Azzurra Cuggiono e l’automedica.

Il guidatore è stato estratto dalla vettura e ha ricevuto le prime cure. Il 56enne è stato portato all’ospedale di Legnano, in codice giallo. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.

