Si schianta in auto prima dell’alba e finisce in ospedale: si sono vissuti momenti di grande tensione pochi minuti dopo le 5 a Gorla Minore sulla Strada provinciale 19. A Rho invece i soccorsi si sono mobilitati per due giovanissimi a seguito di un malore e di un infortunio.

Si schianta in auto: ferito un 34enne

Era in marcia lungo la Provinciale a Gorla Minore quando, per motivi non chiari, si è schiantato contro un ostacolo, rimanendo ferito. Pochi minuti dopo le 5 di oggi, sabato 30 marzo, i Carabinieri della Compagnia di Saronno e i volontari della Croce rossa di Legnano sono intervenuti sulla Strada provinciale 19 per prestare i primi soccorsi a un 34enne, che è poi stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano. I militari hanno poi effettuato il sopralluogo di rito per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Un ferito nella notte a Rho

Un 19enne è rimasto ferito poco dopo mezzanotte in via Luigi Capuana a Rho. Non sono chiari i motivi dell’infortunio, ma il giovane è stato trasportato, per fortuna non in gravi condizioni, all’ospedale cittadino dai soccorritori del Sos locale. All’1.30 invece un 29enne è finito in codice giallo nel medesimo presidio ospedaliero a seguito di un malore in via Volta.

