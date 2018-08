Auto contro un cancello a S.Vittore Olona, elisoccorso atterra a Cerro Maggiore.

Paura per auto contro un cancello

Tragedia sfiorata nella notte a S.Vittore Olona per un’auto contro un cancello. E’ accaduto intorno alle 3.30, in viale Dei Cerri, in piena zona industriale. La vettura, con a bordo un ragazzo di 23 anni e una giovane di 25 anni, è finita addosso al cancello di una ditta. Da accertare la cause. L’impatto è stato violentissimo.

LE FOTO:

I soccorsi

Le condizioni dei due occupanti sembravano gravissime. Sul posto, in codice rosso, sono arrivate due ambulanze della Croce Rossa, l’automedica e l’elisoccorso che è atterrato nel campo sportivo di Cerro Maggiore. Presenti anche i carabinieri e i vigili del fuoco. Estratti dalla vettura, i due ragazzi sono stati portati uno in ospedale: uno in elicottero al nosocomio di Varese, l’altro in quello di Legnano. Entrambi in codice giallo.

