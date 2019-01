Si scontrano in auto e finiscono in ospedale: è successo questa notte, tra sabato 26 e domenica 27 gennaio, in via Antonio Locatelli a Legnano.

Si scontrano in auto: due uomini feriti

Non sono chiare le cause dell’incidente avvenuto questa notte, intorno alle 2.45, in via Locatelli a Legnano. E’ però certo che nello scontro siano stati coinvolti due uomini, di 21 e 67 anni. Quest’ultimi sono stati trasportati, fortunatamente non in gravi condizioni ma solo in codice verde, all’ospedale di Castellanza. Sul posto sono sopraggiunti una pattuglia dei Carabinieri di Legnano, i poliziotti del commissariato cittadino e i soccorritori della Croce rossa.

Intossicazione a Legnano

Pochi minuti dopo le 3, via Verdi, sempre a Legnano, è invece stata teatro di un’intossicazione, causata dall’abuso di alcol. A stare male è stata una 27enne, trasportata dalla Croce rossa nell’ospedale cittadino. Le sue condizioni non sono fortunatamente risultate così critiche come temuto inizialmente.

Malore a Fagnano Olona

Una donna di 70 anni è stata male, poco dopo l’1, in via Mercadante a Fagnano Olona. Colta da un malore, è stata subito soccorsa dal Sos ed è stata poi trasportata in codice verde all’ospedale di Busto Arsizio.

