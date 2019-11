Si sente male fuori dal negozio del centro commerciale Fornace a Tradate e trasferita in elisoccorso al Sant’Anna.

Si sente male facendo shopping

Si sente male fuori dal negozio Haomai finisce in ospedale in codice rosso. Si sono vissuti momenti di grande apprensione oggi pomeriggio, lunedì 4 novembre, poco dopo le 16 al centro commerciale Fornace. Secondo le prime ricostruzioni una donna di 61 anni stava passeggiando fuori dai negozi del complesso all’angolo tra viale Europa e via Monte San Michele quando ha accusato un malore e si è accasciata a terra. Le sue condizioni sono apparse subito critiche e, allertato il 118, sul posto si sono precipitate le ambulanze ed è atterrato in zona anche l’elisoccorso.

Trasferita in elisoccorso a Como

La donna è stata soccorsa prima dal personale della Croce rossa di Tradate e poi dall’equipaggio dell’elisoccorso atterrato nelle vicinanze che l’ha poi trasferita, sempre in codice rosso, all’ospedale Sant’Anna. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della compagnia di Saronno.