Una donna si sente male all’Esselunga del Sempione a Legnano, intervengono i soccorsi in codice rosso

54enne si sente male all’Esselunga

Paura per una donna di 54 anni che nel tardo pomeriggio di sabato 11 gennaio, intorno alle 17.30, ha accusato un malore mentre si trovava all’Esselunga del Sempione a Legnano. I soccorsi sono intervenuti in codice rosso, sul posto è intervenuta anche l’automedica. La donna è stata poi trasportata in codice giallo all’ospedale di Castellanza.