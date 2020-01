Si sente male durante un funerale in piazza Redentore a Legnano: arriva l’ambulanza

Si sente male durante un funerale: arriva l’ambulanza

Un uomo di 58 anni si è sentito male nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.30, mentre stava assistendo ad un funerale in in piazza Redentore a Legnano. A prestargli soccorso la Croce Rossa di Legnano che, dopo alcuni accertamenti sul posto, non ha ritenuto necessario il trasporto in ospedale.