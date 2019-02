Notte abbastanza tranquilla quella tra venerdì 22 e sabato 23 febbraio per i soccorritori del 118

Malore in una ditta di Lainate

Una notte tranquilla ma non priva di emergenze. La prima quando mancavano pochi minuti alle 3 in via Cristoforo Colombo a Lainate. L’allarme è scattato all’interno di una ditta farmaceutica situata al civico 1. Qui, mentre stava effettuando il turno di notte, un uomo di 5o anni è stato colto da un malore. Rapido l’intervento dei volontari della Croce Rossa di Lainate che dopo i primi soccorsi effettuati all’interno del magazzino hanno trasportato l’operaio al pronto soccorso dell’ospedale di Rho dove l’uomo è attualmente trattenuto per i controlli medici del caso.

Auto contro un ostacolo a Abbiategrasso

Un uomo di 31 anni, per cause ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto, alle 4.22 è invece finito con la propria auto contro un ostacolo in via Giuseppe Mazzini ad Abbiategrasso. A causa dell’impatto violento, l’uomo è rimasto incastrato all’interno del mezzo e per liberarlo è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco di Milano. Per soccorrerlo, i volontari della Croce Azzurra di Abbiategrasso che hanno trasportato il 31enne all’ospedale di Magenta. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.