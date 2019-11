Si taglia la gamba con una trivella: 52enne finisce in ospedale.

Attimi di paura alla cascina Bullona di Pontevecchio di Magenta. Intorno alle 10.45 di oggi, giovedì 21 novembre, è scattato l’allarme per un dipendente dell’agriturismo, G.G. 52 anni, che si è ferito mentre utilizzava una trivella. Secondo la ricostruzione della Polizia locale, intervenuta sul posto, i pantaloni dell’uomo sarebbero stati agganciati dal cardano, causandogli diverse ferite, di cui una profonda alla gamba destra e altre al gomito sinistro. ul posto sono giunte un’ambulanza, l’automedica, l’elisoccorso e la Polizia locale, che insieme ad Ats sta cercando di fare chiarezza sulla dinamica esatta dell’incidente. Le condizioni dell’uomo, apparse inizialmente gravi, non sono preoccupanti. La vittima è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale Niguarda in codice giallo ed è rimasto in osservazione per verificare se ci fossero lesioni interne.