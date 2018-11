Lo stanziamento per la sicurezza dei territori su proposta dell’assessore Riccardo De Corato

Collaborazione tra Regione e Area Metropolitana

La Giunta regionale ha stanziato, su proposta dall’assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale Riccardo De Corato, 160mila euro per la realizzazione di interventi integrati di sicurezza urbana, da attuare sul territorio dell’Area metropolitana di Milano a novembre e dicembre. L’obiettivo dell’accordo con gli enti coinvolti è intensificare la collaborazione tra la Regione e i comuni dell’Area metropolitana di Milano con i loro settori operativi della Polizia locale, per assicurare la prevenzione e il miglioramento delle condizioni di sicurezza urbana, stradale

e amministrativa. In particolare, sono previsti interventi sullo stato di guida, controlli a esercizi pubblici e in zone

sensibili delle città, quali stazioni ferroviarie e di autobus.

Operazioni congiunte

“Regione Lombardia – ha sottolineato l’assessore De Corato – da oltre 15 anni promuove operazioni congiunte e contemporanee tra gli operatori delle Polizie locali, nonché delle Forze dell’ordine, per interventi di prevenzione dei rischi in materia di sicurezza urbana. Il controllo del territorio è per noi una priorità. L’iniziativa, in ordine di tempo, effettuata lo scorso 13 ottobre ha confermato la bontà dell’operazione”, ha proseguito l’assessore. I numeri che abbiamo diffuso sono straordinari: circa 4000 i veicoli controllati, emessi 817 verbali di infrazione, effettuati 26 fermi o sequestri, sottoposti ad alcool test 540 guidatori e ritirate 28 patenti, e, soprattutto, evitate le stragi del sabato sera”.

I comuni coinvolti

La delibera riguarda i seguenti Comuni: Assago, Bareggio, Bresso, Buccinasco, Canegrate (capofila dei

comuni di San Giorgio su Legnano e San Vittore Olona) Cassina De’ Pecchi (capofila del comune di Bussero), Cerro Maggiore, Cesano Boscone, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Corsico, Cusago, Legnano, Milano, Opera, Paderno Dugnano, Pieve Emanuele (capofila dei comuni di Locate Triulzi, Siziano e Basiglio), Rescaldina, San Giuliano Milanese, Sedriano, Senago, Sesto San Giovanni, Trezzano sul Naviglio, Unione I Fontanili (Besate-Binasco-Bubbiano- Casarile-Gaggiano-Noviglio- Rosate-Vermezzo-Zelo Surrigone) e Vanzago.

Fondamentale ruolo della Polizia locale

“Mi preme ringraziare – ha concluso De Corato – oltre agli Enti coinvolti, anche chi sulla strada opera quotidianamente e con spirito di servizio: tutti coloro i quali assicurano, con estrema professionalità, la sicurezza sui territori a ogni ora e in qualsiasi condizione metereologica